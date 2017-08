Bild: imago/Andreas Gora

- Mehr Anlaufstellen für Obdachlose vonnöten?

Die Berliner Bahnhofsmission am Zoo ist nach eigenen Angaben stark überlastet. Immer mehr Obdachlose suchen bei ihr Hilfe, nicht selten seien sie psychisch krank und aggressiv. Dadurch mehren sich die gewalttätigen Zwischenfälle. Jenny De la Torre kam aus Peru in die DDR und wurde Ärztin. Heute kämpft sie mit ihrer eigenen Stiftung gegen die Armut. Alexander Schmidt-Hirschfelder spricht mit ihr über die bestehenden Probleme, und was dringend getan werden muss.