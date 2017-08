Bild: imago/Agencia EFE/Toni Albir

Mi 23.08.2017 | 12:45 | Interviews

- Marokko: "Idealer Boden für Radikalisierung"

Es ist schon auffällig: Aus Marokko und Tunesien stammen - gemessen an der Bevölkerung - die meisten ausländischen Rekruten des Terrornetzwerks IS, unter anderem auch der Berlin-Attentäter Anis Amri. Warum immer wieder diese Länder? ARD-Korrespondent Jens Borchers erklärte das im Inforadio-Interview so: "Es gibt dort eine radikale und sehr aktive Salafisten-Szene, deren Angehörige früher unterdrückt und inhaftiert wurden".