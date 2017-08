Bild: dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

- Grüne: 'Brauchen sozialverträglichen Plan für Braunkohle-Ausstieg'

Einen Monat vor der Bundestagswahl kocht das Thema Braunkohle noch einmal hoch: Die Europäische Union will die Grenzwerte für Kraftwerke weiter verschärfen, um den Schadstoffausstoss zu senken. Brandenburgs Landesregierung dagegen will von ihren selbstgesteckten Klimaschutzzielen abrücken. Damit geht die Linke aber auf Konfrontationskurs zu ihrer eigenen Bundespartei. Die Grünen fordern hingegen weiter ein Umsteuern in der Kohle-Politik. Man dürfe den Klimaschutz nicht zugunsten der Arbeitsplätze vernachlässigen, meint Annalena Baerbock, klimapolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion und Brandenburger Spitzenkandidatin.

In der Debatte um die künftigen Klimaziele des Landes Brandenburg hat Linken-Landeschef Christian Görke vor einem Schnellschuss gewarnt. "Energie- und Klimapolitik wird in meiner

Partei traditionell heiß diskutiert", erklärte Görke am Dienstag in Potsdam. Dazu werde man sich ausreichend Zeit nehmen. Maßstab der Debatte sei der Koalitionsvertrag. Er sieht eine Reduzierung der Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2030 um 72 Prozent im Vergleich zu 1990 vor.