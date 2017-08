- Kleines Beben mit großer Wirkung - warum?

Ein Erdbeben der Stärke Vier hat am Montagabend auf der italienischen Ferieninsel Ischia große Schäden angerichtet. Zwei Menschen wurden getötet, Häuser stürzten ein, ein Krankenhaus musste evakuiert werden. Ganz Mittel- und Süditalien ist eine bekannte Erdbebenregion. Doch warum war dieses vergleichsweise schwache Beben so zerstörerisch? Frederik Tilmann vom Geoforschungszentrum Potsdam erklärte im Inforadio die möglichen Gründe.



Tilmann sieht zwar im Moment keine Anzeichen für ein noch größeres Beben oder eine vulkanische Aktivität. Vulkanausbrüche kündigten sich immer durch einen ganzen "Schwarm" von Erdbeben an. "Das ist jetzt nicht der Fall gewesen". Er vermute als Grund die tektonische Spannung in der ganzen Region: "Italien ist bekanntlich stark erdbebengefährdet. Das Land wird tektonisch in verschiedene Richtungen auseinander gezogen. Und diese Spannungen führen zu den häufigen Erdbeben."

Ischia ist seit jeher ein gefährdeter Ort. 1883 tötete ein Erdbeben um den auch jetzt betroffenen Ort Casamicciola rund 2300 Menschen. Die Vulkaninsel liegt ganz in der Nähe der Phlegräischen Felder. Dort brodelt im Erdinneren einer der wenigen "Supervulkane" der Welt. Im Gegensatz zu dem immer noch aktiven Vesuv, der 79 nach Christus die Gegend in Schutt und Asche legte, sorgen sich Geologen um dieses Pulverfass unter der Erde weit mehr.

Dass ein vergleichsweise schwaches Erdbeben wie das vom Montagabend mit Stärke 4 auf der Urlaubsinsel Ischia so viel Schaden anrichten konnte, dass Häuser einstürzten und zwei Menschen starben, zeugt nach Ansicht vieler Menschen in Italien von der Unfähigkeit, sich der Tatsache zu stellen, dass man in einem hoch erdbebengefährdeten Land lebt.

"Es ist erschreckend, dass Menschen bei einem Beben dieser Stärke sterben", sagte Francesco Peduto, Präsident des Nationalen Geologenrates. "Es macht einen ratlos, wie das Schäden und Opfer in unserem Land hinterlassen kann."

Italien sei extrem verwundbar, aber es werde nicht genug Erdbeben-Vorsorge betrieben. Es gebe viel "Geschwätz", aber wenig konkrete Taten.

Das betrifft Schulen, in denen Kinder lernen sollen, was bei einem Erdbeben zu tun ist. Und das betrifft die Bauweise. Auf der Ferieninsel Ischia könnten auch Bauauflagen missachtet worden sein, legte der Präsident der Vereinigung italienischer Geomorphologen, Gilberto Pambianchi, nahe. In Italien lebten mehr als 21 Millionen Menschen in erdbebengefährdeten Regionen.