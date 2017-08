- Okkan: 'Die hohe Kunst der Diplomatie ist gefragt'

In den Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland geht es weiter abwärts. Der Schriftsteller und deutsche Staatsbürger Dogan Akhanli muss befürchten, dass ihn Spanien an die Türkei ausliefert und er dort inhaftiert wird. Wer soll diese Lage noch deeskalieren? Osman Okkan ist deutsch-türkischer Journalist und Vorstandssprecher des Kulturforums Türkei-Deutschland. Er forderte im Inforadio mehr Härte gegenüber Erdogan - aber nicht gegenüber der türkischen Bevölkerung: "Sonst hat Erdogan ein leichtes Spiel, die Leute gegen uns aufzuhetzen".







Der Linken-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko beklagte "gravierende Mängel des Interpol-Systems". Er plädierte dafür, bei Interpol eingereichte Fälle eingehend und effektiv zu prüfen. Dazu brauche Interpol vor allem deutlich mehr Personal.



Auch Akhanlis Anwalt Ilias Uyar äußerte sich in dieser Hinsicht zuversichtlich. "Wir haben stichhaltige Argumente dafür, dass mein Mandant Opfer eines konstruierten Falles geworden ist", sagte er der "Passauer Neuen Presse" am Dienstag. Zudem sei die Menschenrechtslage in der Türkei derzeit "so desolat, dass seine Auslieferung an das Land nicht zu verantworten wäre".