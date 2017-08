- Türkei: Wann ist die Grenze des Zumutbaren erreicht?

Wenn man die Temperatur des deutsch-türkischen Verhältnisses messen wollte, wäre man wahrscheinlich schon im Frostbereich. Es ist ein altes Muster: Die Türkei provoziert, und Deutschland reagiert. Wie lange kann das so weitergehen? Der außenpolitische Experte der Unions-Bundestagsfraktion, Roderich Kiesewetter, fordert EU-Sanktionen gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Die EU könnte beispielweise das Auslandsvermögen des Erdogan-Clans einfrieren, sagt Kiesewetter im Inforadio-Gespräch.

Vor einem Monat hatte die Bundesregierung ihren moderaten Kurs gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan aufgegeben. Bundesaußenminister Gabriel (SPD) ließ die Reisehinweise verschärfen und warnte deutsche Unternehmen vor Investitionen in der Türkei. "Ich glaube, dass wir auf eine längere Strecke diese neue Politik fortführen müssen und nicht glauben dürfen, in ein paar Wochen ist das erledigt", hatte Gabriel jüngst in einem dpa-Interview gesagt.

Erneut zugespitzt hatte sich das Verhältnis, als der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli am Samstag auf Grund eines Haftbefehls der türkischen Regierung über Interpol in seinem spanischen Urlaubsort Granada festgenommen wurde. Zwar kam er einen Tag später wieder frei, aber er darf Spanien für die Dauer des Auslieferungsverfahrens nicht verlassen und muss seinen Pass abgeben.