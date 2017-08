Ein Minibus hat am Montag zwei Bushaltestellen in der französischen Hafenstadt Marseille gerammt. Dabei seien eine Frau getötet und ein Mann verletzt worden, erklärte ein Polizeisprecher.

Die beiden betroffenen Bushaltestellen sind etwa fünf Kilometer von einander entfernt und liegen im Norden von Marseille, der zweitgrößten Stadt Frankreichs. Der Mann wurde laut Reverdy an der ersten Haltestelle verletzt, an der zweiten kam die Frau ums Leben.



Der Vorfall in Frankreich kommt nach den Anschlägen in den spanischen Städten Barcelona und Cambrils, bei denen vergangene Woche 14 Menschen getötet wurden. Bei den Angriffen wurden Fahrzeuge eingesetzt.

(dpa)