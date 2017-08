- Sonnenfinsternis: Mehr Hype geht nicht

Die Sonnenfinsternisbrillen sind gekauft. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen: Viele Amerikaner haben weite Anreisen hinter sich, um die "Great American Eclipse" live mitzuerleben. Fragen dazu an ARD-Reporter Marc Hoffmann.

Welche Folgen hat das Spektakel und was für einen Hype löst die „total solar eclipse“ aus? Celine Zeck aus der Inforadio-Redaktion berichtet.

Voller Vorfreude erwarten Millionen von Menschen in den USA die totale Sonnenfinsternis. Bei dem seltenen Spektakel schiebt sich der Mond so zwischen Erde und Sonne, dass er die Sonne komplett abdeckt.

Die "total eclipse" wird in einem gut 100 Kilometer schmalen Streifen von der West- bis zur Ostküste hinüber für jeweils rund zwei Minuten zu sehen sein. Seit Tagen schon sind Hunderttausende Schaulustige über volle Straßen in die Kernzone gereist, drängeln sich auf Campingplätzen, in Naturparks und Hotels oder haben bei Freunden Unterschlupf gefunden.