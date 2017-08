- Wöhrl: 'Machnigs Lösung kostet Tausende Jobs'

Der Nürnberger Unternehmer Wöhrl hat sein Interesse an einer Übernahme von Air Berlin bekräftigt. Er wolle die Airline als Ganzes weiterführen, sagte Wöhrl im Inforadio. Die Behauptung, Air Berlin sei als eigenständige Airline gescheitert, sei Unsinn. Wöhrl kritisierte Wirtschaftsstaatsekretär Machnig, der sich für einen Teilverkauf, beispielsweise an die Lufthansa, ausgesprochen hatte.

Die Bundesregierung will sich im Übernahmepoker neutral verhalten - doch gelingt ihr das? Fragen an Martin Mair (ARD-Hauptstadtstudio).

Der Gläubigerausschuss von Air Berlin tritt Insidern zufolge am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung zusammen. Große Weichenstellungen seien dann aber noch nicht zu erwarten, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Das fünfköpfige Gremium vertritt die Interessen der Gläubiger. Die Bundesregierung will sich nicht auf einen Käufer für die insolvente Fluglinie festlegen. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums betonte, man sei weder für noch gegen einen bestimmten Kaufinteressenten. Ziel sei eine Lösung, die sowohl wettbewerbsrechtlichen Aspekten Rechnung trage, aber auch die Zukunft der Beschäftigten im Blick habe. Bei den Verhandlungen von Air Berlin mit anderen Fluggesellschaften sitze die Bundesregierung nicht mit am Tisch.

Wirtschaftsministerin Zypries hatte in einem Interview dafür plädiert, dass größere Teile von Air Berlin an die Lufthansa gehen. Ähnlich hatte sich schon Verkehrsminister Dobrindt geäußert.