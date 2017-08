- 'Erdogan testet, wie weit er gehen kann'

Die Verstimmungen zwischen der Türkei und Deutschland sind am vergangenen Wochenende in eine neue Runde gegangen: Zunächst wird nach Druck aus Ankara der deutsch-türkische Autor Dogan Akhanli während seines Urlaubs im spanischen Granada festgenommen, dann schaltet sich Bundesaußenminister Gabriel ein und erreicht, dass Akhanli wieder freikommt. Dass er Spanien aber vorerst nicht verlassen darf, bezeichnet die Präsidentin des deutschen PEN-Clubs, Regula Venske, als "unerhört". Erdogan nehme deutsche Geiseln und versuche, die deutsche Regierung damit zu erpressen.

Der in Spanien festgenommene türkischstämmige Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli ist wieder frei. Das Verfahren laufe aber weiter, sagte der Generalsekretär des deutschen PEN-Clubs CarlosCollado Seidel am Sonntag dem Evangelischen Pressedienst (epd) nach der richterlichen Anhörung in Madrid. Akhanli dürfe Spanien nicht verlassen und müsse sich einmal pro Woche bei der spanischen Polizei melden. "Die Türkei hat jetzt 40 Tage Zeit, ihren Auslieferungsantrag zu begründen", betonte Seidel. Wie lange Akhanli in Spanien bleiben muss, war zunächst unklar. Akhanli hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Der 60-Jährige war am Samstag während seines Urlaubs in Granada auf Ersuchen der Türkei festgenommen worden. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) schaltete sich in den Fall ein und bat Spanien, Akhanli nicht an die Türkei auszuliefern. Ankara hatte bei Interpol einen internationalen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Die Festnahme hatte große Empörung ausgelöst.

Dogan Akhanli wurde 1957 in der Türkei geboren. Nach dem Militärputsch 1980 ging er in den Untergrund. Er war zwei Jahre in einem Militärgefängnis inhaftiert, ehe er 1991 mit seiner Familie nach Deutschland fliehen konnte. Seit Mitte der 90er Jahre lebt Akhanli als Schriftsteller in Köln. Heimatsuche, Verbrechen gegen die Menschenwürde und die Völkermorden des 20. Jahrhunderts sind Themen seiner Bücher. 2001 erhielt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Er wurde unter anderem mit dem Menschenrechtspreis des evangelischen Kirchenkreises Köln ausgezeichnet.

Akhanlis Anwalt Ilias Uyar schrieb nach der richterlichen Anhörung: "Der Kampf hat sich gelohnt." Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versuche, seine Macht über die Grenzen seines Landes hinaus auszudehnen und gegen unliebsame und kritische Stimmen vorzugehen.



Der Schriftstellerverband PEN-Zentrum Deutschland forderte auf Facebook die spanische Justiz auf, die Auflagen zurück zu nehmen und Akhanli umgehend ausreisen zu lassen. Die spanischen Behörden dürften sich nicht zum Handlanger Erdogans machen lassen, erklärte PEN-Präsidentin Regula Venske. Der Schriftsteller habe unter anderem in "Die Richter des Jüngsten Gerichts" über den Völkermord an den Armeniern im Jahr 1915 geschrieben, den die Türkei nicht als solchen bezeichnen will, und gelte der Regierung in Ankara als Gegner. Die Türkei wirft dem Autor offenbar Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung vor.



Als vorgeschobener Grund für den Haftbefehl sieht PEN ein Strafverfahren, das offenbar politisch motiviert sei. So soll der Autor 1989 an einem Raubüberfall in der Türkei beteiligt gewesen sein - u einer Zeit, als er nachweislich nicht in der Türkei gewesen sei. Er sei 2010 freigesprochen worden, 2013 sei das Verfahren unter Erdogan jedoch wiederaufgenommen worden.