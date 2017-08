Bild: rbb

- Künstler-Hotel spaltet Kreuzberg

Mit Spannung wird am Montag die Eröffnung des Hotels "Orania" an historischer Adresse in der Kreuzberger Oranienstraße erwartet. An gleicher Stelle bot das Café Oranienpalast seinen Gästen ab 1913 Konzerte und Kabaretts. 2014 wurde neben anderen Dietmar Mueller-Elmau, Eigentümer des Luxushotels Schloss Elmau, mit der Restaurierung der Fassaden und dem Innenausbau beauftragt. Dem Vorwurf der Gentrifizierung durch das Hotel tritt er entschieden entgegen: "Wir vertreiben niemanden, wir schaffen 50 Arbeitsplätze und wir wollen gute Löhne bezahlen."