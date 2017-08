Bild: imago/Agencia EFE

Fr 18.08.2017 | 12:45 | Interviews

- 'Der IS hat Spanien ins Fadenkreuz genommen'

Der Terror in Barcelona und die Ermittlungen halten die Sicherheitsbehörden in Spanien in Atem. Christopher Plass war lange Jahre Korrespondent in Madrid, kennt Spanien und seine Regionen also gut. Er fasst den aktuellen Ermittlungsstand zusammen, beschreibt aber auch die Stimmung im Land - und die Situation in Katalonien im besonderen: "Man weiß, dass in Barcelona die größte islamistische Gemeinde residiert."