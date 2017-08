Bild: imago/ZUMA Press

Fr 18.08.2017 | 09:05 | Interviews

- Terror in Spanien: Viele offene Fragen

Von drei Schauplätzen terroristischer Anschläge in Spanien ist mittlerweile die Rede, die möglicherweise miteinander in Verbindung stehen. Alleine in Barcelona, wo am Donnerstagnachmittag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge raste, kamen mindestens 13 Personen ums Leben, viele wurden verletzt. Unter den Opfern sollen auch Deutsche sein. ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg hält es für durchaus möglich, dass ein sehr viel schwerwiegenderer Anschlag verhindert worden ist.