Bild: imago/ZUMA Press

Fr 18.08.2017 | 07:05 | Interviews

- Barcelona am Tag danach: Trauer und Schock

Ein Attentäter ist am Donnerstagnachmittag mit einem Transporter durch die gerade bei Touristen sehr beliebten Promenade "Las Ramblas" in Barcelona gerast, dabei hat er 13 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt. Die anfängliche Panik ist am Tag danach Trauer und Schock gewichen, berichtet Julia Macher, die als freie Korrespondentin in Barcelona lebt und sich zum Zeitpunkt des Anschlages nur wenige Straßen weiter befand.