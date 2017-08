Bild: Soeren Stache/dpa

Fr 18.08.2017 | 15:05 | Interviews

'Cannabis ist keine harmlose Droge'

In der Großstadt können es sich Eltern aussuchen: Entweder man hat da einen Stubenhocker zu Hause, dem die Internetsucht droht, oder man hat ein umtriebiges Kind, dass draußen im Park mit den Freunden trinkt und kifft. Woran liegt es, dass wieder mehr Jugendliche Cannabis probieren oder regelmässig kiffen? Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), sieht eine Ursache in der Verharmlosung im Rahmen der Legalisierungsdebatte - und will gegensteuern. Irina Grabowski hat mit ihr gesprochen.