- Ambulante Pflegedienste in Potsdam: Die Lage ist unverändert prekär

Nun läuft der Wahlkampf doch langsam an: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz legt seine Pläne für die Integrationspolitik vor, Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel lässt sich auf YouTube interviewen. Aber sind da die wirklich brisanten Themen dabei? Die, die den Menschen jeden Tag begegnen, wo sie sagen, da muss doch mal was passieren? Beispiel: Der Pflegenotstand. Wir schauen uns die aktuelle Situation an und sprechen mit Experten.