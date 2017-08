Vor zwei Jahren ging es für die vielen neu ankommenden Flüchtlinge in Berlin erstmal um das unmittelbar Lebensnotwendige: Essen, ein Dach über dem Kopf und medizinische Versorgung. Davon ist das meiste inzwischen gesichert. Jetzt steht die Integration der Menschen an - und um die zu schaffen braucht die Stadt Visionäre. Wir stellen Ihnen im Laufe dieser Woche solche Menschen vor und fragen, was aus ihren Ideen geworden ist - zum Beispiel aus der, Geflüchtete als Programmierer auszubilden.