Do 17.08.2017 | 07:25 | Interviews

- 'Pflege muss die Schicksalsfrage der Nation sein'

Der Pflegenotstand in Deutschland lässt sich an einer Zahl festmachen: 25.000 Stellen in der Branche sind derzeit unbesetzt. Und: Laut Prognose werden es in acht Jahren bereits 200.000 sein. Wir sprechen darüber mit dem bekannten Pflegekritiker Claus Fussek: Er deckt nicht nur Missstände auf, sondern entwickelt auch Strategien gegen sie. Im Moment erlebt er vor allem ein "Klima der Angst" in den Heimen. Dabei müssten sich Pflegekräfte und Angehörige nur endlich solidarisieren.