Do 17.08.2017 | 09:05 | Interviews

- 'Pflege macht die Pfleger krank'

Bis 2030 wird jeder Vierte in Deutschland über 67 Jahre alt sein, die Zahl der über 80-Jährigen steigt bundesweit um fast 50 Prozent. Deswegen werden immer mehr Pflegekräfte gebraucht. Doch wer will einen Job machen, der hochgradig belastend ist, ein hohes Maß an Verantwortung mit sich bringt und vergleichsweise schlecht bezahlt ist? Deswegen schlägt Sylvia Bühler von ver.di Alarm und sagt: Die aktuelle Situation schadet nicht nur den Pflegebedürftigen, sie macht auch die Pflegekräfte krank..