- Berliner Senat stellt Konzept zu Vorkaufsrecht vor

Gewerbemieter stehen in Berlin vielerorts unter hohem Druck. Die Koalition will sie jetzt besser schützen. Der rbb kennt die Eckpunkte des Gesetzentwurfes. Doch was könnte das Gesetz bewirken? Ein Vor-Ort-Besuch in der Kreuzberger Oranienstraße. Von Ute Barthel und Jana Göbel