Di 15.08.2017 | 07:05 | Interviews

- 'Italien beschwert sich zu recht, im Stich gelassen zu werden'

Italien schlägt Alarm und fühlt sich in Sachen Flüchtlingen von der EU im Stich gelassen. Gleichzeitig wird der Vorwurf laut, private Seenotretter steckten mit libyschen Schleusern unter einer Decke. Libyen sieht das genauso und erweitert den Aktionsradius seiner Küstenwache - was die Seenotretter arg in Bedrängnis bringt und zu einem Stillstand ihrer Rettungsaktionen führt. Wir wollen von Roman Maruhn wissen, wie sich derzeit die Lage der Flüchtlinge in Italien gestaltet. Der Politikwissenschaftler arbeitet am Goethe-Institut in Palermo.



Infobox: Italien und die Flüchtlinge Im Jahr 2011 haben innerhalb weniger Tage tausende Geflüchtete die Insel Lampedusa erreicht. Die italienische Regierung bat die Europäische Union um Hilfe. Zwei Jahre später reiste Papst Franziskus auf die Insel. Er mahnte nachdrücklich zu mehr internationaler Solidarität und Humanität angesichts der kritischen Lage. Trotz dieses Apells erfuhr Italien von der EU nur finanzielle und materielle Unterstützung, vorwiegend um Außengrenzen zu sichern. Eine Lösung auf europäischer Ebene blieb weiterhin aus. Zu wenige EU-Länder nahmen Flüchtlinge auf. Nach dem EU-Türkei-Abkommen wurde im Jahr 2016 die Balkanroute geschlossen. Die Anzahl der Menschen, die über das Mittelmeer nach Italien flohen, nahm drastisch zu. 2017 kamen allein aus Libyen bis zu 15.000 Menschen monatlich. Um diesen Flüchtlingsstrom zu unterbinden, wird in der EU seit längerem darüber diskutiert, in Libyen Registrierungszentren für Flüchtlinge aufzubauen - bislang ohne Ergebnis. Kürzlich hat Italiens Außenminister Alfano erneut die fehlende Unterstützung der EU kritisiert.

Libyen will im Kampf gegen Schlepper seine Hoheitsgewässer ausweiten und wirft NGOs Kooperation mit Schleppern vor. Die italienische Regierung sieht das ähnlich und hat deshalb alle beteiligten Organisationen dazu aufgerufen, einen "Verhaltenskodex" zu unterzeichnen. Über den Verhaltenskodex war wochenlang gestritten worden. Die Hilfsorganisationen fühlten sich kriminalisiert. Nachdem einige NGOs im Juli dann doch unterschrieben hatten und andere wiederum nicht, war in den italienischen Medien von einer "Spaltung" der Organisationen, von den "Guten" und den "Bösen" zu lesen.



Noch immer ist nicht klar, welche Konsequenzen es für die Missionen der drei von acht Organisationen hat, die bislang nicht unterschrieben haben. Ärzte ohne Grenzen sowie die deutschen Sea Watch und Jugend Rettet weigerten sich bislang.