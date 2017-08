Bild: Jens Kalaene/dpa

Mo 14.08.2017 | 16:05 | Interviews

- 'Mehr deutsch, bitte!' - Kaminer unterstützt Spahn

Dem CDU-Politker Jens Spahn geht es zunehmend auf die Nerven, dass in manchen Berliner Restaurants die Bedienung nur Englisch spricht. Wladimir Kaminer, deutscher Schriftsteller russischer Herkunft, lebt in Prenzlauer Berg und kann Spahns Kritik sehr gut nachvollziehen und fordert: "In Berlin möchte ich im Restaurant auf deutsch angesprochen werden. Wenn Amerikaner Europa kennenlernen wollen, müssen sie auch die Sprache des jeweiligen Landes verstehen." Alles andere sei hochnäsig, meint Kaminer.