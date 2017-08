Bild: imago/Pacific Press Agency

Mo 14.08.2017 | 12:45 | Interviews

- Experte: 'Rechte Szene fühlt sich von Trump bestärkt'

Nach dem Tod einer Gegendemonstrantin bei einem Neo-Nazi-Aufmarsch in Charlottesville steht US-Präsident Trump erneut in der Kritik. Er habe sich nicht eindeutig von Rechtsextremen distanziert, lautet der Vorwurf. Der USA-Experte Thomas Grumke bestätigt im Inforadio: "Die rechte Szene fühlt sich von Trump bestärkt." Grundsätzlich sei Rechtsextremismus in den USA aber kein neues Phänomen: "Seit dem Anschlag von Oklahoma City in den 1990er Jahren mit mehr als 150 Toten gab es ständig rechtsextremistische Anschläge."

Auch auf Inforadio.de imago/ZUMA Press Mo 14.08.2017 | 06:45 | Interviews Trumps Beißhemmung bei den Ultra-Rechten US-Präsident Donald Trump weigert sich beharrlich, den Mord an einer Demonstrantin in der US-Stadt Charlottesville als das zu verurteilen, was er war: Rechter Terror. Deswegen wächst die Kritik an ihm, auch und gerade aus den eigenen Reihen. US-Korrespondent Martin Ganslmeier sagt: Trump will keine klare Kante gegen rechts zeigen, weil er der Mobilisierung am rechten Wählerrand seine Wahl verdankt.

US-Vizepräsident Mike Pence hat inzwischen die Ausschreitungen bei einem Aufmarsch rechtsextremer Gruppen im US-Bundesstaat Virginia am Wochenende scharf verurteilt. "Wir haben keine Toleranz für Hass und Gewalt von Vertretern der weißen Vorherrschaft, von Neonazis oder dem Ku Klux Klan", sagte Pence am Sonntag bei einem Besuch in Kolumbien. "Diese gefährlichen Randgruppen haben keinen Platz im öffentlichen Leben und in der Debatte in Amerika und wir verurteilen sie auf das Schärfste."



Bei dem Aufmarsch in der Universitätsstadt Charlottesville war am Samstag eine 32-jährige Frau getötet worden, als ein 20-Jähriger sein Auto offenbar absichtlich in eine Gruppe von Gegendemonstranten steuerte. Durch die Gewalt zwischen Anhängern der rechten Gruppen und ihren Gegnern wurden zudem nach Krankenhaus-Angaben 19 Menschen verletzt.



Aufmarsch-Teilnehmer unterstützten Trump