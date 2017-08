Bild: imago/Sven Simon

Mo 14.08.2017 | 07:05 | Interviews

- Christian Ude: 'Macht endlich Politik!'

Noch sechs Wochen bis zur Bundestagswahl - und noch immer keine Spur von politischer Auseinandersetzung. Dabei gäbe es an Themen keinen Mangel: Ob Flüchtlinge oder Energiewende, Pflegenotstand oder innere Sicherheit - all das ist relevant für viele von uns. Und dennoch kommt der Wahlkampf kaum in die Gänge. Warum ist das so? Dieser Frage gehen wir im Inforadio diese Woche nach. Zum Start der Reihe sprechen wir mit dem ehemaligen Münchener Oberbürgermeister Christian Ude (SPD), der ein spannendes Buch geschrieben hat - über "die richtige Alternative für Deutschland."