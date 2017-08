Bild: Johann Groder/EXPA/APA/dpa

Sa 12.08.2017 | 08:04 | Interviews

- Fipronil: Wenn aus gesunder Vorsicht Hysterie wird

Der Skandal um verseuchte Eier wird immer größer. Inzwischen sind die Fipronil-Eier in 15 EU-Ländern festgestellt worden - und dazu auch in der Schweiz und - man höre und staune: in Hongkong. Ende September soll es eine EU-Krisensitzung geben, auf der über Konsequenzen beraten werden soll. Gleichzeitig ist aber zu hören, die Konzentration des Insektizids in den Eiern sei nicht hoch genug, um für den Menschen gefährlich zu sein. Wurden die Gefahren überschätzt? Daniel Kofahl ist Ernährungssoziologe an der Universität Bielefeld. Er glaubt: "Wir haben eine Kultur, die darauf abzielt, schnell hysterisch zu werden."