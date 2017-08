- CDU lehnt verbindliche Quote für E-Autos ab

In Deutschland hat eine Debatte über eine verbindliche Quote für Elektro-Autos begonnen. Anlaß ist eine entsprechende Forderung von SPD-Kanzlerkandidat Schulz. Er verlangt unter anderem von der deutschen Autoindustrie Investitionen in eine eigene Batterieproduktion.

CDU-Vizefraktionschef Michael Fuchs lehnte den Vorstoß im Inforadio ab und sprach von einem "falschen Weg": Sinnvoller sei es, Ziele für eine weitere Verringerung der CO2-Emissionen zu verabreden.

Wie diese Ziele erreicht werden, sollte man der Industrie überlassen. Er habe außerdem zweifel an der günstigeren Umweltbilanz von E-Autos. Noch komme der Strom für sie überwiegend aus fossilen Brennstoffen, so Fuchs.

Auch der Auto-Branchenverband VDA äußerte sich skeptisch über eine mögliche europaweite Quote für Elektroautos. Für den Hochlauf der Elektromobilität gebe es "wirksamere und marktwirtschaftlich überzeugendere Anreize", teilte der VDA am Freitag in Berlin auf Anfrage mit. Dazu zählten eine ausgebaute Ladeinfrastruktur und Privilegien für die Elektromobilität, etwa Parken in Innenstädten.

In der Debatte um Diesel-Abgase und drohende Fahrverbote fordert die SPD eine Quote für Elektroautos in der EU.

Der Vorstoß ist Teil eines Fünf-Punkte-Plans von Kanzlerkandidat Martin Schulz zur Zukunft des Automobilstandorts Deutschland. Einen Zeitpunkt oder einen angestrebten Anteil von E-Autos in Europa nennt Schulz nicht. Unterstützung für den Vorstoß kam am Freitag von zwei SPD-Ministerinnen, die Union ist dagegen. Erst Anfang dieser Woche hatte die EU-EU-Kommission mitgeteilt, es gebe keine Pläne zur Einführung einer verbindlichen Quote für Elektroautos. Vom Ziel, bis 2020 eine Million Elektroautos auf der Straße zu haben, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich im Mai verabschiedet. Merkel legte sich in der Debatte um eine Quote für Elektroautos nicht fest.