Bild: Hani Mohammed/AP/dpa

Fr 11.08.2017 | 12:25 | Interviews

- 'Die Versorgung ist katastrophal'

Der Bürgerkrieg im Jemen gehört zu den Konflikten, über die selten berichtet wird. In die Schlagzeilen geriet der Jemen in diesen Tagen wegen einer erneuten Flüchtlingstragödie vor seiner Küste. Doch auch die Flüchtlinge, die es schaffen, machen sich zumeist nicht klar, was sie in dem Bürgerkriegsland erwartet: Hunger, versuchtes Trinkwasser und eine grassierende Cholare-Epidemie. Wolfgang Jamann ist Generalsekretär von CARE International und kennt das Land gut. Im Gespräch mit Oliver Rehlinger schilderte er die katastrophale Situation und die verworrene Lage.

Im Jemen wütet seit 2014 ein Bürgerkrieg zwischen schiitischen Huthi-Rebellen und Truppen der sunnitischen Regierung. Mehrere Millionen Menschen sind im eigenen Land auf der Flucht. Fast 19 Millionen benötigen der Hilfsorganisation Oxfam zufolge humanitäre Hilfe. Aufgrund der katastrophalen sanitären Bedingungen hat sich eine Cholera-Epidemie ausgebreitet. Es werden bis Jahresende rund 600 000 Erkrankte befürchtet.