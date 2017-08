Bild: dpa

Fr 11.08.2017

- Das war's mit dem Sommer

Die Meldung ließ aufhorchen: In einigen Regionen Brandenburgs sammeln sich schon die Jungstörche für den Flug nach Afrika. Zudem drohen jetzt die ersten Lebkuchen und Schoko-Weihnachtsmänner in den Supermarktregalen aufzutauchen. Ronny Büttner, Meteorologe bei Meteogroup, macht uns keine großen Hoffnungen mehr auf den Sommer. Einen kleinen Streif am Horizont gibt es allerdings: Der September könnte schön werden.