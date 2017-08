Bild: dpa

Fr 11.08.2017 | 06:45 | Interviews

- Südkorea hat alles zu verlieren

Im Konflikt zwischen Nordkorea und den USA ist weiter keine Lösung in Sicht. Ein Land, das die Spannungen mit besonderer Sorge beobachtet, ist Südkorea. Dessen Hauptstadt Seoul liegt nur rund 50 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt. Stefan Samse lebt in Seoul und arbeitet dort für die deutsche Konrad-Adenauer-Stiftung. Er beschreibt das alltägliche Leben in Seoul als normal. Mancher Südkoreaner fürchte derzeit mehr die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten als die Dauerbedrohung durch Nordkorea.