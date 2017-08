- Olympische Spiele bis 2024 bei ARD und ZDF

Die Olympischen Spiele werden auch zukünftig bei ARD und ZDF zu sehen und im ARD-Radio zu hören sein. Die beiden öffentlich rechtlichen Sender haben sich im zweiten Anlauf mit dem Rechteinhaber, dem US-Medienkonzern Discovery, auf den Erwerb von Sublizenzen geeinigt. Die Einigung betrifft den Zeitraum von Winterspielen 2018 bis zu den Sommerspielen 2024. Axel Balkausky, Sportkoordinator der ARD, ist zufrieden: "Ich glaube es ist wichtig, dass es große Verbreitung gibt für all die vielen Sportarten, die bei Olympischen Spielen zu sehen sind."



Nach intensiven Verhandlungen sei eine Einigung mit dem Besitzer der Senderechte, dem privaten US-Fernsehkanal Discovery, über die Weitergabe von Lizenzen gelungen. Das teilten die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten am Vormittag mit. Zu Discovery gehört auch der Sportkanal Eurosport.

Die Vereinbarung betreffe die kommenden vier Olympischen Spiele von 2018 bis 2024, hieß es weiter. Nun sei es möglich, in bewährter Qualität in Fernsehen, Hörfunk und im Internet zu berichten. Nur bei den bevorstehenden Winterspielen in Südkorea sei das wegen der zu geringen Vorlaufzeit nur eingeschränkt umsetzbar.

Die zuständigen Gremien von ARD und ZDF müssen noch zustimmen. Über die Kosten wurde nichts mitgeteilt.