Bild: imago/Müller-Stauffenberg

Do 10.08.2017 | 12:25 | Interviews

- TK-Studie: Warum Leiharbeiter häufiger krank sind

Fast eine Million Leiharbeiter gibt es in Deutschland, und ihr Leben ist hart: Sie werden schlecht bezahlt, müssen sich alle paar Monate an eine neue Job-Umgebung gewöhnen, und leben in ständiger Angst vor Arbeitslosigkeit. Dass eine solche prekäre Existenz an die Gesundheit geht, ist deshalb keine Überraschung: Nach einer Untersuchung der Techniker-Krankenkasse sind Leiharbeiter länger krankgeschrieben als regulär Beschäftigte - im Durchschnitt an 20 Tagen im Jahr, in anderen Branchen sind es nur 15 Tage. Johannes Jakob ist Leiter der Abteilung Arbeitsmarktpolitik beim DGB. Er nannte im Inforadio die Gründe: jeder Betriebswechsel bedeute immer auch Stress, psychische Belastung und eine höhere Unfallgefahr.