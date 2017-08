Bild: Wong Maye-E/AP/dpa

Do 10.08.2017 | 12:25 | Interviews

- Südkorea: Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates

Die Konfrontation zwischen Nordkorea und den USA schaukelt sich immer weiter hoch: Das Regime in Pjönjang droht mit einem Angriff auf den US-Außenposten Guam. Unmittelbar betroffen von einer militärischen Auseinandersetzung wäre Südkorea - dort hat am Donnerstagmorgen der Nationale Sicherheitsrat eine Dringlichkeitssitzung abgehalten. Fragen dazu an die ARD-Korrespondentin für Südost-Asien, Kathrin Erdmann.