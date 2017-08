Über vieles, was Donald Trump sagt, was er twittert kann man die Stirn runzeln. Es kann einen interessieren, man kann es ignorieren. Aber das, was er jetzt gesagt hat, darüber kann man einfach nicht mehr hinweggehen. Der US-Präsident hat im Streit mit Nordkorea dem Regime in Pjöngjang indirekt militärische Gewalt angedroht. Und zwar so deutlich, wie noch nie zuvor. Korrespondentin Martina Buttler berichtet aus Washington, dass damit nicht mal seine Regierungsmitglieder gerechnet hatten.