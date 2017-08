Bild: dpa/Matthias Balk

Mi 09.08.2017 | 15:25 | Interviews

- Abschiebepraxis für Afghanistan bleibt



Nach einer Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan will die Bundesregierung weiter auf Sammelabschiebungen in das Land verzichten. Abgelehnte Asylbewerber sollen nur ausgewiesen werden, wenn sie kriminell geworden sind, als Gefährder gelten oder bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirken wollen, wie Außen- und Innenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilten. Details von Matthias Reiche (ARD-Hauptstadtstudio).