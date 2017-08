- Experte: 'Nordkorea bekommt die Technologie geliefert'

Schon seit Jahren provoziert Nordkorea mit immer neuen Raketentests. Dabei ist das Land bitterarm und kann sich diese Technologien eigentlich gar nicht leisten. Robert Schmucker hat für die NASA gearbeitet und ist jetzt Professor für Raumfahrttechnik an der TU München. Für die erstaunliche Aufrüstung des Landes innerhalb kürzester Zeit hat er eine einfache Erklärung: "Sie bekommen die Raketen von jemandem anders" - nämlich aus Russland oder einem anderen ehemaligen Staat der Sowjetunion.

Doch wie konnte das bitterarme Nordkorea so schnell und erfolgreich ein Raketenprogramm aufbauen? Das sei in der Tat verwunderlich - "Nordkorea zieht immer wieder neue Raketen wie ein Zauberer aus dem Hut. Das kann kein anderes Land außer Nordkorea. Und dann sind die Raketen auch immer erfolgreich, während sie bei anderen erstmal explodieren. Darauf gibt es eine einfache Antwort: Sie können sie nicht als eigene Entwicklung aus dem Hut ziehen, sondern sie müssen von jemandem unterstützt werden; sie müssen sie von jemandem bekommen."

Und wie bezahlt das verarmte Land diese Technologien? "Wenn es sich um altes Gerät handelt, ist das sicher billig. Nordkorea exportiert ja einige Dinge wie Kohle - das ist dann Warenaustausch. Da sehe ich kein Problem."

Woher hat Schmucker diese Erkenntnisse? Auch hierfür gibt es eine einfache Erklärung: "Ich schaue mir solche Raketen und die Details an. Wir kennen die russischen Raketen, und dann sehen wir: aha, an dieser Stelle, das sieht ja so aus wie bei einer anderen... und dann fangen wir an, die Bilder zu vermessen. Wir haben Flugbahndaten, und schließlich kondensiert sich das in ein Bild, das dann einigermaßen geschlossen ist, und dann sehen wir, was diese Raketen können."