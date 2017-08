- Gefährliches Kräftemessen zwischen USA und Nordkorea

US-Präsident Donald Trump droht Nordkorea mit "Feuer und Zorn, wie sie die Welt noch nie gesehen hat". Die Worte haben einen biblischen Klang: Vor allem im Alten Testament sind "Feuer" und "Zorn" Umschreibungen des Gottesgerichts.



Trump selbst verortet sich in der Presbyterianischen Kirche, einer der großen protestantischen Kirchen der USA. Bei seiner Vereidigung schwor er auf seine persönliche Bibel, die er 1955 von seiner Mutter bekam, einer Presbyterianerin.



"Feuer" erscheint in der Bibel mit seiner elementaren Gewalt als Bild göttlicher Strafe: In Levitikus 10,2 verzehrt Feuer die Söhne Aarons, weil sie unerlaubt Priesterdienste ausüben; in 2 Könige 1,10ff fällt todbringendes Feuer vom Himmel, um die Macht des Propheten Elia zu erweisen. Jesaja verbindet die Motive "Feuer" und "Zorn" in einer eindringlichen Gerichtsankündigung (66,15).



Wenngleich Feuer im Alten Orient als übliches Mittel der Kriegsführung eingesetzt wird (vgl. Numeri 31,10; Josua 6,24; 8,28 u.ö.), sind ein "Zorngericht" und die Vernichtung der Frevler nach biblischem Verständnis allein Gott vorbehalten. Kein Held des Alten Testaments maßt sich an, mit "Feuer und Zorn" gegen echte oder vermeintliche Gottesfeinde vorzugehen.



Auch das Neue Testament kennt "Feuer" als Bild des Gerichts - in der Bußpredigt des Täufers Johannes (Matthäus 3,7-10) ebenso wie bei Jesus (Matthäus 18,8f). Der Hebräerbrief (10,27) verweist auf "die Erwartung eines furchtbaren Gerichts und ein wütendes Feuer, das die Gegner verzehren wird".



Besonders häufig erscheint todbringendes Feuer in der Offenbarung des Johannes; es gehört zu dem Repertoire der Strafen, mit dem sich "die sieben Schalen mit dem Zorn Gottes" über die Menschheit ergießen. Volkstümlich ist dieses Schreckensszenario - eigentlich eine Hoffnungsbotschaft für Christen - mit dem apokalyptischen

Endzeitkampf von Harmagedon verbunden.