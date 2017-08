Venedig, Barcelona, Dubrovnik - in diesen Touristenhotspots freuen sich längst nicht mehr alle Bewohner über den Besucher-Ansturm. In den attraktiven Viertel kann man sich kaum noch bewegen, so voll sind sie. Albanien gilt seit einiger Zeit als Geheimtipp. Andrea Beer war als Korrespondentin gerade in Tirana und weiß, was das Land besonders macht: Schöne Strände und viel Kultur.