- Charité: Berlin fordert bessere Finanzierung vom Bund

Aus Protest gegen personelle Engpässe an der Charité drohen Ärzte und Pfleger für morgen mit einem Streik. Nach rbb-Informationen haben 160 Beschäftigte einen entsprechenden Brandbrief unterzeichnet. Darin klagen sie über Personalmangel und fragwürdige Hygienestandards. Kritik gibt es außerdem am neuen OP-Bereich. Prof. Dr. Ulrich Frei, ärztlicher Direktor der Charité, sieht keinen Grund für einen Streik: Die Situation habe sich in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert. In keinem anderen Krankenhaus sei so viel zusätzliches Personal aufgebaut worden, wie an der Charité.