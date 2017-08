- Präsidentenwahl in Kenia

"Bloß keine Gewalt!" - das hoffen viele Kenianer für ihren Wahltag am Dienstag. Vor allem in den Slums der Hauptstadt Nairobi werden Zusammenstöße verschiedener Ethnien befürchtet. Deshalb gaben kenianische Bürgerrechtsgruppen in den letzten Tagen noch einmal alles, um das Schlimmste zu verhindern. Zu den Ideen gehörte auch ein Fußballturnier im drittgrößten Slum Nairobis Korogocho. Die Aktivisten der Initiative "Ayiera" unterbrachen den Wettkampf, um bei den Kickern aus verschiedenen Volksgruppen für gewaltlose Wahlen und ein friedliches Miteinander aller 42 Stämme zu werben. Bettina Rühl, Ostafrika-Korrespondentin für die ARD, war dabei.