Di 08.08.2017 | 07:25 | Interviews

- Venezuela im Chaos

Seit dem umstrittenen Referendum zu einer verfassunggebenden Versammlung in Venezuela vor gut einer Woche spitzt sich die Lage im Land täglich zu. Die neue, regierungstreue Gremium hat gleich zum Auftakt die Maduro-kritische Generalstaatsanwältin Ortega entmachtet. Das von der Opposition dominierte Parlament ist praktisch kaltgestellt. Die Zustände sind chaotisch. Diese Situation helfe der Regierung, an der Macht zu bleiben, sagt Prof. Nikolaus Werz, Politologe und Lateinamerika-Experte an der Uni Rostock. Es bleibe die Hoffnung, dass der Konflikt über politische Pakte gelöst wird.

Viele befürchten schon länger, dass Venezuela auf einen offenen Bürgerkrieg zusteuert: Es gibt Meldungen über einen Aufstand auf einer Militärbasis und Oppositionsführer wurden verhaftet, inzwischen aber wieder freigelassen. Gleichzeitig gab es in den letzten Monaten auch internationale Bemühungen, einen Dialog zwischen Regierung und Opposition voranzubringen - vergeblich. Seit Monaten verlassen immer mehr Menschen das Land Richtung Kolumbien oder Brasilien. Die Versorgungslage in Venezuela ist katastrophal. Die Inflation wird in diesem Jahr nach Prognosen die Marke von 1000 Prozent übersteigen. Das ölreiche Land leidet unter Devisenmangel - auch schon vor dem Ölpreisverfall. Gleichzeitig muss das Land seine meisten Konsumgüter importieren, da außer Öl kaum etwas produziert wird. Die Regierung Maduro versucht die Pleite abzuwenden, indem sie immer neue Kredite aufnimmt - aus China, Russland und auch von US-Banken.