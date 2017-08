Bild: dpa/Soeren Stache

- Charité: Personal droht mit Streik

Aus Protest gegen personelle Engpässe an der Charité drohen Ärzte und Pfleger für morgen mit einem Streik. Nach rbb-Informationen haben 160 Beschäftigte einen entsprechenden Brandbrief unterzeichnet. Darin klagen sie über Personalmangel und fragwürdige Hygienestandards. Kritik gibt es außerdem am neuen OP-Bereich. Prof. Dr. Ulrich Frei, ärztlicher Direktor der Charité, sieht keinen Grund für einen Streik: Die Situation habe sich in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert. In keinem anderen Krankenhaus sei so viel zusätzliches Personal aufgebaut worden, wie an der Charité.

Weil die Klinikleitung seit Monaten nicht reagiert, wollen Charité-Mitarbeiter am Dienstag streiken. Zu dem Streik hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi aufgerufen. An dem geplanten Warnstreik werden sich nach Einschätzung der Gewerkschaft weniger als 100 Mitarbeiter beteiligen. Verhandlungsführer Kalle Kunkel sagte am Montag, es würden am Dienstag keine Massen auf die Straße gehen. Hintergrund seien Uneinigkeiten mit der Arbeitgeberseite über eine Notdienstvereinbarung, mit der die Versorgung der Patienten während des Ausstands geregelt wird. Es würden nun etwa geplante Operationen verschoben, erläuterte Kunkel. Die Charité informierte zunächst nicht über zu erwartende Einschränkungen. Mit dem Warnstreik will Verdi Druck aufbauen in den aktuellen Verhandlungen - der Konflikt dreht sich um die Arbeitsbelastung von Pflegekräften und schien schon vor gut einem Jahr beigelegt. Ein neuer, nun ausgelaufener Tarifvertrag sah personelle Mindestbesetzungen auf Stationen und damit einen Personalzuwachs vor. Laut Verdi wird der Tarifvertrag jedoch unterlaufen. Die Charité argumentiert im Gegenzug, sie finde nicht ausreichend qualifiziertes Personal.