Bild: dpa/Holger Hollemann

Mo 07.08.2017 | 15:45 | Interviews

- Neuwahltermin in Niedersachsen steht fest

Drei Tage nach Beginn der Regierungskrise in Niedersachsen steht der Termin für die Neuwahl des Landtags fest. Das neue Parlament soll am 15. Oktober gewählt werden, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag nach Gesprächen mit Vertretern der anderen Parteien und Fraktionen angekündigte. Fragen dazu an den NDR-Korrespondenten Michael Orth.