Bild: dpa

Mo 07.08.2017 | 07:05 | Interviews

- VW-Korrekturvorschläge für Weils Rede

Die niedersächsische Landesregierung bemüht sich um Transparenz in der Debatte über eine Regierungserklärung zum Dieselskandal. Sie hat am Abend zwei Versionen des Rede-Manuskripts von Ministerpräsidenten Stephan Weil veröffentlicht. Eine Version ohne die Korrekturvorschläge des VW-Konzerns und eine redigierte Version, in dem einige Vorschläge tatsächlich übernommen wurden.

Der Ministerpräsident wehrt sich gegen die Vorwürfe, dass der Autokonzern den Inhalt der Rede beeinflusst habe. Es sei lediglich darum gegangen, die Fakten rechtlich prüfen zu lassen. Zu erkennen sind zahlreiche Änderungen. Die Dokumentation belegt aber laut der Landesregierung, dass Weils Kritik an Volkswagen im Abgasskandal in der korrigierten Fassung erhalten blieb. Die "Bild am Sonntag" hatte unter Berufung auf einen VW-Mitarbeiter berichtet, die Rede sei im Sinn des Unternehmens umgeschrieben worden. Inforadio-Reporter Dirk Banse beurteilt die Vorwürfe als "Wahlkampf auf einem relativ niedrigen Niveau".