Mo 07.08.2017 | 06:25 | Interviews

- Die Herausforderung der atomaren Rüstungskontrolle

In diesen Tagen gedenkt die Welt der Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. In den 72 Jahren danach wurden zwar atomare Waffen nie wieder eingesetzt - doch dem Weltfrieden ist unser Planet trotzdem noch kein Stück näher gerückt. Droht eine unkontrollierte Ausbreitung von Kernwaffen, etwa nach dem Beispiel Nordkoreas? Fragen dazu an Dr. Karl-Heinz Kamp von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.

Am 6. August 1945 hatte die US-Luftwaffe eine Atombombe über der japanischen Großstadt Hiroshima abgeworfen, drei Tage später eine zweite über Nagasaki. Schätzungen zufolge starben insgesamt mehr als 250.000 Menschen sofort oder teils Jahre später an Verbrennungen und Strahlenschäden.



Auch in Berlin wurde an die mehr als 200.000 Opfer der Atombombenabwürfe auf die

japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki vor 72 Jahren erinnert. Am Samstag wurde an der Weltfriedensglocke im Berliner Volkspark Friedrichshain mit einer Nacht der Kerzen ein "Zeichen für das Leben gesetzt", wie es hieß. Am Sonntagvormittag versammelten sich an der Glocke Friedensaktivisten zum gemeinsamen Läuten, Gedenken und Mahnen. Dazu eingeladen hatten unter anderem die Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), das Deutsch-Japanische Friedensforum und der Deutsche Friedensrat.

Derweil versucht die Internationale Gemeinschaft, das derzeit wohl gefährlichste Land am Umgang mit Atomwaffen zu hindern - Nordkorea. Die neuen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen das Regime in Pjöngjang schließen an vergangene Resolutionen an. Die bisherigen Strafmaßnahmen im Überblick: