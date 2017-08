- Autonome Waffensysteme und die Würde des Menschen

In diesen Tagen gedenkt die Welt der Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki. In den 72 Jahren danach wurden zwar atomare Waffen nie wieder eingesetzt - doch dem Weltfrieden ist unser Planet trotzdem noch kein Stück näher gerückt. Droht eine unkontrollierte Ausbreitung von Kernwaffen, etwa nach dem Beispiel Nordkoreas? Fragen dazu an Dr. Karl-Heinz Kamp von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.