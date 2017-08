Bild: imago/Sascha Ditscher

Mo 07.08.2017 | 12:05 | Interviews

- Atomwaffen: 'Die Menschen verdrängen das Thema'

Deutschland ist zwar keine Atommacht, aber auch bei uns sind immer noch Kernwaffen stationiert - in der Eifel nahe Cochem. Etliche Anwohner haben dabei durchaus gemischte Gefühle. Die ehemalige Apothekerin Elke Koller engagiert sich seit 20 Jahren im Initiativkreis gegen Atomwaffen - sie sagte am Montag im Inforadio, dass in Deutschland kaum jemand weiß, dass es diese Atomwaffen in der Eifel noch gibt, obwohl es in der Region natürlich bekannt ist: "Niemand lebt gerne in der Nähe von so einer Bombe."

Hochrangige Kirchenvertreter haben die Bundesregierung aufgefordert, dem im Juli beschlossenen UN-Abkommen für ein Atomwaffenverbot beizutreten. Zum Hiroshima-Gedenktag (6. August) betonte der Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Renke Brahms, in Bonn: "Auch wenn sich die Bundesregierung leider nicht an den Verhandlungen bei den Vereinten Nationen beteiligt hat, so würde Deutschland damit dennoch ein wichtiges Zeichen für eine so dringend nötige Ächtung dieser Massenvernichtungswaffen auch an die Atommächte setzen."