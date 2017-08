Bild: imago/Stefan Zeitz

Sa 05.08.2017 | 08:44 | Interviews

- Transparency International: 'Die aufgetauchten Dokumente hinterlassen Geschmäckle'

Der Daimler-Cheflobbyist Eckart von Klaeden hat erfolgreich bei Regeln für Abgastests im Kanzleramt interveniert - dafür nutzte der Ex-Staatsminister seine alten Kontakte. Das zeigen vertrauliche Dokumente, die dem SPIEGEL vorliegen. Hat der Daimler-Konzern bei der Bundesregierung also schärfere Richtlinien für die Autobauer bei Abgastests verhindert? Ohne die Verbindungen der Lobbyisten in die Politik wäre der Abgasskandal in diesem Ausmaß jedenfalls nicht möglich gewesen, sagt Sylvia Schwab von Transparency International im Inforadio.