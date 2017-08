Bild: imago/Eastnews

Sa 05.08.2017 | 08:24 | Interviews

- Live von der 'Haltestelle Woodstock'

Hunderttausende Rockfans feiern an diesem Wochenende wieder ausgelassen im polnischen Küstrin beim traditionellen Kultfestival "Haltestelle Woodstock". Doch das Event ist in diesem Jahr mehr als das. Es ist der streng nationalkonservativen Regierung in Warschau ein Dorn im Auge und damit zum Politikum geworden. Inforadio-Reporter Martin Adam hat sich auf dem Festivalgelände umgesehen und berichtet über die Stimmung.