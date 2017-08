Fr 04.08.2017 | 15:25 | Interviews

- Neues Mobilitätsgesetz: 'Ein guter Tag für den Radverkehr'

Als erstes Bundesland bekommt Berlin ein Mobilitätsgesetz - darin werden alle Verkehrsmittel integriert betrachtet, also Fußwege, Autos, Busse, U- und S-Bahnen, und nicht zuletzt: Fahrradwege! Mit dem Radgesetz soll der Fahrradverkehr in der Hauptstadt gefördert, gestärkt und sicherer gemacht werden, so hatte es die rot-rot-grüne Koalition beschlossen, und jetzt ist der Entwurf dieses Gesetzes fertig geworden. Am Freitagvormittag hat ihn Verkehrssenatorin Regine Günther vorgestellt. Frank Masurat, vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Berlin zeigt sich im Inforadio sehr zufrieden damit. Ein wichtiger Punkt im Gesetzentwurf sei, dass an allen Hauptverkehrsstraßen sichere Radverkehrsanlagen geplant seien. So könne man erreichen, dass langfristig mehr Menschen mit dem Rad fahren.