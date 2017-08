- Ruanda - ein Musterstaat mit Schattenseiten

Vorreiterstaat mit problematischer Demokratie

Das kleine ostafrikanische Land ist in vielerlei Hinsicht Vorreiterstaat in Afrika. Nach dem Völkermord vor 23 Jahren herrscht heute Stabilität und Wirtschaftswachstum in dem Staat. Die Armut unter der primär ländlichen Bevölkerung ist immer noch groß. Das Land mit seiner Hauptstadt Kigali entwickelt sich aber zu einem Technologie-Zentrum des Kontinents und zieht Unternehmen und Investoren an. Präsident Paul Kagame regiert allerdings mit eiserner Hand und schränkt Oppositionsarbeit und Meinungsfreiheit stark ein.